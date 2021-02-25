أبلة فاهيتا وكركورة تتصدران بوستر «دراما كوين» مع باسم سمرة

طرحت شبكة نتفليكس البوستر الرسمي لمسلسل "دراما كوين" الذي يخوض بطولته الدمية الساخرة أبلة فاهيتا والفنان باسم سمرة، والمقرر عرضه خلال أيام على منصة Netflix.مسلسل "دراما كوين" من إنتاج شبكة "نتفيلكس" الأصلية من 6 حلقات، وسيتم تقديمه على أجزاء، ويتكتم صناع العمل تفاصيله لضمان عنصر المفاجأة للجمهور، ويعتمد على الوجوه الشابة وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.ينتمي مسلسل "دراما كوين" إلى الدراما الساخرة، حيث تظهر فيه الأبلة مع عائلتها الشهيرة بجانب بعض أعضاء العائلة الجدد، ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر وتقدم خلاله "أبلة فاهيتا" 10 "اسكتشات" غنائية راقصة.