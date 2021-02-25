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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
إيمان عادل
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أعلن الروائي أحمد سعداوي الحاصل على جائزة البوكر العربية، عن صدور الطبعة الثانية من الترجمة اليابانية لروايته "فرانكشتاين في بغداد".

«فرانكشتاين في بغداد» رواية للكاتب العراقي أحمد سعداوي. صدرت في مارس 2013 عن منشورات الجمل في بيروت. صدر للرواية حتى الآن 28,000 نسخة على 14 طبعة.

يقوم بطل الرواية هادي العتاك (بائع عاديات من سكان حي البتاويين وسط بغداد)، بجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية خلال شتاء 2005، ليقوم بلصق هذه الأجزاء فيُنتج كائنًا بشريًا غريبًا، سرعان ما ينهض ليقوم بعملية ثأر وانتقام واسعة من المجرمين الذي قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.

يسرد هادي الحكاية على زبائن مقهى عزيز المصري، فيضحكون منها ويرون أنها حكاية مثيرة وطريفة ولكنها غير حقيقية، لكن العميد سرور مجيد، مدير هيئة المتابعة والتعقيب، يرى غير ذلك، فهو مكلف بشكل سري بملاحقة هذا المجرم الغامض. وتتداخل مصائر الشخصيات العديدة خلال المطاردة المثيرة في شوارع بغداد وأحيائها، وتحدث تحولات حاسمة، ويكتشف الجميع أنهم يشكلون، بنسبة ما، هذا الكائن الفرانكشتايني، أو يمدونه بأسباب البقاء والنمو، وصولًا إلى النهايات المفاجئة التي لم يتوقعها أحد.

وجاء في حيثيات اختيار الرواية لنيل جائزة البوكر العربية لعام 2014م أن رواية سعداوي حملت عددًا من سمات التجديد والإدهاش.

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