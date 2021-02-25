اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لشبكات الصرف الصحي بقنا الجديدة

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحي ذات الفئة الرابعة، ولذلك لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمنطقة غرب قنا بالمنطقة السياحية والترفيهية وخطوط الصرف الرئيسية للحي الثالث والرابع لقطع أراضي الأسكان الاجتماعي والإسكان المتميز، والمنطقة السياحية الترفيهية بمدينة غرب قنا الجديدة أحدي المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأضاف اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، موضحًا أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 200 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلى أنه تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 10 مارس بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم "182" لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.