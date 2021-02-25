رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قوافل «نور حياه» تُجري الكشف الطبي على المواطنين في 5 محافظات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:52 م
قوافل طبية
قوافل طبية
طباعة
تواصل قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» على مدار اليوم وغدًا، عملها بإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني محافظات الشرقية وأسيوط والمنوفية ودمياط وكفر الشيخ؛ لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى البالغين.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مبادرة «نور حياة» استقبلت صباح اليوم، المواطنين لإجراء الكشف الطبي، من خلال عيادات متنقلة تم إقامتها في نادي ههيا محافظة الشرقية، ومركز شباب العطوي بفارسكور محافظة دمياط، ومركز شباب ميت شهالة بالشهداء محافظة المنوفية، والوحدة المحلية بقرية العقال بحري بالبداري محافظة أسيوط، ونادي المركزية بقرية التفتيش بالحامول محافظة كفر الشيخ، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى وإجراء كشف النظارة الطبية داخل القافلة، وإجراء العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات مبادرة «نور حياة»، في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن قافلة «نور حياة» تستقبل 300 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح».

ولفت إلى أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة