برلمانية: «القومي للمرأة» أخلى مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية

أكدت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أبلغت النائبات أن المجلس لم يتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية المطروح، وطالبتهم بالحيلولة دون إنفاذ قانون يسلب المرأة حقوقها ويعيدها خطوات للوراء، مشددًة على أن المشروع المطروح من مجلس الوزراء يقصد به إثارة البلبة خاصة وأنه في أغلب مواده مرفوض وغير منطقي.وأضافت الجزار، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حرمان المرأة من حقها في الأهلية القانونية يتنافى مع واقع متطلبات العصر، فهناك قيادات نسائية بمصر تضطرها ظروف عملها للسفر للخارج، كما أن القانون سلب المرأة حقها في الولاية التعليمية على ابنها واعتبرتها مجرد أداة يحركها الولي كيفما يشاء.فيما رحبت عضو مجلس النواب بفكرة تغريم الزوج في حالة عدم إبلاغه الزوجة عن زواجه الثاني في مدة تصل لسنة من 20 ألف لـ50 ألف جنيها، مشددًة على ضرورة أن يكون هناك مبدأ أن يعلم الزوج زوجته إن رغب في الزواج بأخرى، ولها الحق في أن تكمل معه حياتها أو تطلب الطلاق، كما أبدت موافقتها على تقدم الأب في الحضانة ليصبح رقم 4 بعد الجدات بعدما كان ترتيبه الـ16.