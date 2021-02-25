نائب محافظ القاهرة يفتتح معرض ملابس للأسر الأكثر احتياجًا بالأميرية

حضر الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، افتتاح معرض الملابس الجاهزة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بحى الأميرية، بحضور رئيس حى الأميرية وبالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية.وأشار الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إلى الدور الذى تقوم به مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية فى متابعة ورعاية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا فى ظل جائحة كورونا.وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية خلال جولته على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تاتي الزيارة تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالوقوف على احتياجات الجمعيات الخيرية الخاصة برعاية الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية حاجتها.