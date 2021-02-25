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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:24 م
Dreams of Resurrection
Dreams of Resurrection
جمال عاشور
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صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر الشخصي رواية "Dreams of Resurrection" للكاتب محمد جمال، وهي النسخة المترجمة من رواية "أحلام القيامة" التي تنبأت بفيروس كورونا المستجد، والرواية تنتمي لعالم التشويق، تحاول فك اللغز الغريب عبر تتبع قصة "نبيل المصري" وطموحه وأحلامه ومخاوفه ومشاريعه المثيرة للجدل، التي يحاول بها تحقيق تغيير ما في المجتمع المصري، لكن الأمور تخرج عن سيطرته.

وتحدثت رواية "أحلام القيامة" عن انتشار وبائي لفيروس متحوّر من الإنفلونزا على نطاق واسع من دول العالم وخاصة إيطاليا، كما تطرقت إلى الذعر البشري الذي ساد المجتمعات حينها وطريقة تعاملهم مع الوضع سواء بالوقاية أو الإهمال، بجانب نسبة الوفيات التي ذكرها الكاتب، وتشابهت إلى حدٍ قريب مع نفس النسب الحالية، وأخيرًا عن العقار الذي تحاول تطويره والتنافس فيه دول العالم، وحتى الآن لا أحد يعرف: هل سيتم التحكم في العقار فيما بعد وتحقيق أرباح خيالية من ورائه مثلما ذكرت الرواية، أم سيكون العالم أكثر رحمة من توقعات الكاتب؟

ومحمد جمال مؤلف ورائد أعمال ومؤسس منصة كتبنا، حاصل على جائزة "إم آي تي بان آراب" لريادة الأعمال عام 2015، صدرت له عدة أعمال منها "أزرق بلون الفيسبوك" و"رولر كوستر"، بجانب رواية مصورة "يوميات رسام متجول" بالاشتراك مع الرسام محمد وهبة، وكذلك مجموعة قصصية "أحلام عقل مشغول" وكتابين عن السينما "بوكس أوفيس" و"جوكر 11:11"، كما يكتب المقال بشكل منتظم عن السينما والكتب وعالم الشركات الناشئة.

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