586 إصابة جديدة بكورونا فى النجف العراقية

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف العراقية تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة منذ بدء انتشار الوباء إلى 31 ألفًا و496 إصابة.وأوضحت الدائرة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس: أنه تم إجراء 2249 فحصًا مختبريًا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة (PCR)، وثبتت إصابة 586 منهم، مشيرة إلى أن 14 إصابة من بين الإصابات الجديدة هي لمنتسبي دائرة صحة المحافظة.وأضافت أنه تم تسجيل 27 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 25 ألفًا و45 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 349 حالة وفاة.