مواطنون يلتقطون صورا تذكارية مع علاء وجمال مبارك أمام قبر والدهما

توافد عدد من المواطنون ظهر اليوم الخميس، على قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمصر الجديدة، لإحياء ذكرى وفاته الأولى وتقديم واجب العزاء لنجيله جمال وعلاء مبارك.وحرص عدد منهم على التقاط بعض الصور التذكارية بجوار صورة الراحل الموجودة على حائط المقبرة، بجانب أخرى مع نجليه.وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.