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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلادها..أسرار من مشوار فردوس عبدالحميد الفنى

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:09 م
فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد
نوران إمام
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يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس عبدالحميد في 25 فبراير عام 1947، والتي اختلفت أدوارها عن باقي فنانات جيلها، فقد تفردت بأدوارها الراقية ورفضت الإثارة.

ولدت فردوس في الإسكندرية، وكان والدها عبدالحميد محمود تاجر أثاث، وتعترف بأنها لم تكن لديها طموحات، وأن شخصيتها الحقيقية ظهرت بعد التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت منه عام 1969.

وترصد "الدستور" أبرز المواقف فى حياة فردوس عبدالحميد:
رفضت تقبيل أحمد
أكدت فردوس عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون"، أنها ترفض مشاهد الإغراء والقبلات في الأعمال الفنية، فمن الممكن إيصال المعنى للجمهور دون عرض تفاصيل، كاشفة في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن أنها رفضت تقبيل الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "قبلة على الطريق"، وأنه احترم رغبتها وبالفعل قدما إيحاء بدلًا من تصوير المشهد.

خلافها مع يوسف شاهين
قالت الفنانة فردوس عبدالحميد: إنها أخبرت المخرج يوسف شاهين في الهاتف أنه سيخسرها وقالت له: "طز فيك"، بعدما قرر عدم تقديمها لدور جدة في فيلم "اليوم السادس"، مشيرة إلى أنها شعرت بالغضب الشديد بعدما استعدت للدور، مضيفة أن داليدا لم تقدم الدور جيدًا، فضلًا عن أن الفيلم لم ينجح لأن الشخصية الأساسية لم تكن مناسبة، لافتة إلى أن "شاهين" فكر في داليدا ولكنه لم يفكر أنه ليس دورها نهائيًا.

- شقة على البحر
قالت فردوس: إنها حققت حلمها بالسكن في شقة أمام البحر في الإسكندرية، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية: "طول عمرى نفسى فى شقة على البحر لكن معرفتش أشترى ودلوقتى قاعدة فى إيجار".

صراعها مع ندى بسيوني
أبدت الفنانة منذ عدة سنوات رغبتها في تقديم شخصية عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، إلا أن ندى بسيوني قالت إنها ستقدم الشخصية، مما جعلها تدخل في صراع معها، وقالت إن "ندى" زارت قبر العالمة وتحدثت لأسرتها، إلا أن العملين لم ير أي منهما النور.

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