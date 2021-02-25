655 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا في نيجيريا

أعلنت السلطات الصحية النيجيرية تسجيل 655 إصابة جديدة، و11 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، في تغريدة على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 153 ألفًا و842 شخصًا.وأضاف أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1885 شخصًا، عقب تسجيل 11 وفاة جديدة على مدار أمس، الأربعاء، وفقًا لصحيفة (نيجيريا جارديان).