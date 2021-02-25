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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آمال رزق الله: الثقافة والفنون أحد أساليب القوى الناعمة لبناء المجتمعات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:45 م
النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله
عائشة حسن
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أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بقيام وزارة الثقافة بالإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير والتى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

وأكدت رزق الله، أن مجلس النواب كان قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على مشروع تقدمت به وزارة الثقافة إلي مجلس الوزراء، والذي يهدف لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بالطفل منذ الصغر وتنمية مواهبهم يساعد فى تكوين مجتمع ثقافي وسليم يواجهة الآثار السلبية التى يحاول يبثها قوى الشر باستغلالهم لبعض الوسائل الاجتماعية المنتشرة بصورة كبيرة وسط الأجيال الناشئة، مشيرة إلى أن الثقافة والفنون هى أحد أساليب القوى الناعمة القوية التى تساعد فى بناء المجتمع وتساهم فى التصدى على الأفكار المتطرفة التى تهدف لبناء المجتمعات.

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