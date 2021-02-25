من اليهودية للإسلام.. مواقف في حياة نجمة إبراهيم أشهر شريرات السينما

- بدأت كمغنية



- من اليهودية للإسلام



- كانت تخاف من "ريا"



- من الفن للاعتزال



تحل اليوم ذكرى ميلاد نجمة إبراهيم أشهر شريرات السينما المصرية، بدأت حياتها كمغنية وراقصة ومنولوجيست، حتى أنها كانت مرشحة بقوة لمنافسة أم كلثوم، إلا أنها غيرت طريقها في الفن إلى التمثيل لتصبح إحدى شريرات السينما، وعلى الرغم من ملامحها التي تبدو عليها القسوة والشر إلا أنها ترتعد خوفا من مشاهدة نفسها على الشاشة، وترصد "الدستور" مواقف من حياتها.بدأت نجمة إبراهيم والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1914، في القاهرة لأسرة يهودية، وهي شقيقة الفنانة الجميلة "راقية إبراهيم"، مشوارها الفني بعد أن تركت دراستها في مدرسة الليسيه بسبب حبها للفن من مسرح الريحاني، حيث بدأت كمغنية وراقصة ومنولوجيست، حتى أنها كانت مرشحة بقوة لمنافسة أم كلثوم، وهو ما أكده الكاتب الراحل محمد شكري، في حديثه عنها قائلًا:"كانت تلقي المقطوعات المطربة والمنولوجات الاجتماعية ذات الصبغة الأخلاقية، وكانت تقابل في كل مرة تقف فيها على المسرح بعاصفة من التصفيق إعجابا، ولو لم تكن ممثلة لكانت أم كلثوم أخرى"،ومن مسرحياتها التي غنت فيها مسرحية "شهرزاد" و"العشرة الطيبة" لسيد درويش، إلا أنها بدأت التمثيل لأول مرة بمسرحية "ابن السفاح"، وبعد ذلك انضمت لفرقة "فاطمة رشدي" و"بديعة مصابني".تزوجت مرتين؛ الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي لمدة 9 سنوات، وتزوجت أيضًا الممثل والملحن عباس يونس، وأشهرت إسلامها في 4 يوليو 1932، واختيار اسم جديد لها وهو نجمة داود إبراهيم،.على عكس الأدوار التي قدمتها على شاشة السينما، والتي تُرعب الكثير، فإنها كانت شخصية طيبة تخاف من أقل الأشياء، حتى أنها صرحت بكونها تخاف من دور ريا. قالت في حوار مجلة الكواكب إنها تعتقد أن السبب الوحيد الذي يجعلها بهذه البراعة في الأدوار الشريرة هو تخيلها إن هذا الشر واقع عليها، فتكون العملية عملية دفاع عن النفس، وتابعت: "أنا أرتعد خوفًا من (ريا) الحقيقية فأحول جرمها إلى الضحايا، هذا هو السر، وهكذا أحس حين أتقمص شخصياتي التي تثير الرعب والفزع".عانت في أواخر حياتها من ضعف شديد في البصر، وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، علاجها على نفقة الدولة في 22 مارس 1965 بإسبانيا، وتم شفاؤها، وبعد شفائها عانت نجمة إبراهيم، من الشلل، واعتزلت الفن نهائيا، واختفت عن الأضواء لمدة 13 عاما، كما منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الاستحقاق بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرًا لعطائها الفني ووطنيتها النادرة، إذ كان من المعروف عنها تأييدها ثورة يوليو 1952،حتى توفيت في 4 يونيو عام 1976، عن عمر يناهز 62 عاما، وأوصت أن تُدفن في مصر، ويقال إنها حولت منزلها إلى دار لتحفيظ القرآن الكريم.