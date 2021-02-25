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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبات البرلمان: لن نقبل بتمرير «الأحوال الشخصية» بهذا الظلم للنساء

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:44 م
مي مازن
مي مازن
سعيدة عامر
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قالت مي مازن، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن 162 نائبة بمجلس النواب يمثلون 25%، سيتقدمون الأحد المقبل بطلب لرئيس المجلس حنفي جبالي، للاطلاع على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الحكومة، لافتًة إلى أنه حتى كتابة هذه السطور لم يصل مجلس النواب نسخة من القانون بعد.

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية للوفد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتلة النسائية بالمجلس لن تقبل تمرير قانون بمثل هذا الوصف من الإجحاف لحق المرأة وإعادتها خطوات للوراء، مشددًة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى في عصره أولويات للنساء ومنحهم امتيازات كبرى في تولى المناصب القيادية، فيما لو كان هناك قانون بهذا الوصف فإنه يعد تناقضا شديدًا بين جهود الدولة الداعية لتمكين المرأة وبين القانون الذي سلبها أهليتها القانونية.

وأوضحت مازن، أن مشروع القانون اعتمد على "مذهب أبوحنيفة" الأكثر تشددًا فيما تركت كل بنود الشريعة ودعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة النساء والرفق عليهن، حيث منع القانون حقها من الإشراف على أموال ابنها ومنعها من استخراج جواز سفر له أو حتى إجراء عملية جراحية والسفر بصحبته دون استئذان الزوج، ومنعها الحق في الولاية التعليمية أو حتى اختيار نوع التعليم لابنها، ومنعها من السفر دون إذن الولي، ومنعها من الزواج وتطليقها إن رأى الولي أن زوجها غير مناسب حتى دون رغبتها، وهي كلها بنود ستنتج عنها الكثير من المشاكل الأسرية إن طبق هذا القانون.

فيما وافقت عضو مجلس النواب على تغيير ترتيب الأب في الحضانة ليتقدم ليصبح رقم 4 بدلًا من 16 بعد الجدات، وأن يكون سن انتهاء الحضانة 15 سنة للولد ويخير بعده في البقاء مع الحاضن أو غيره، والبنت حتى الزواج.

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