مايسة عطوة تُثمن رعاية قرينة الرئيس لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجائزة المستحدثة "الدولة للمبدع الصغير"، وبرعاية حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أنه يعكس إيمان الدولة المصرية أن النشء هم قوة مصر في المستقبل التي تستطيع النهوض بها.وطالبت عطوة، خلال البيان الصادر له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوفير بيئة أمنه للمبدعين المكتشفين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير للاستمرار، مُشددة على ضرورة توثيق تلك الافكار والابداعات حتي لا يتعرضوا لسرقة مجهودهم.وأضافت عضو مجلس النواب، أن إعلان تكريم صغار المبدعين الأحد المُقبل يأتى انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، فضلا عن دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع، مُطالبة باستمرار هذه المسابقات خلال الفترة المقبلة، لأنها تساعد على جني الدولة لكثير من الإيجابيات خلال الفترة المقبلة.