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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكراها.. قصة تأسيس فرقة بديعة مصابني في مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:44 م
الراقصة والممثلة
الراقصة والممثلة السورية بديعة مصابني
نوران إمام
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يحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الراقصة والممثلة السورية بديعة مصابني، والتي توفيت في مثل هذا اليوم عام 1974، والتي تعد صاحبة أول أكاديمية فنية، خرجت في كوكبة من ألمع النجوم مثل فريد الأطرش، تحية كاريوكا، سامية جمال وغيرهم فرغم ما حققته من نجاحات في حياتها، إلا أن حياتها كانت مليئة بالأحداث المؤلمة حيث عاشت طفولة مأساوية.

وبدأت الاحداث المؤلمة تتسارع في حياة بديعة مصابني منذ لحظات طفولتها، فقد حدث للأسرة ما لم يكن بالحسبان حيث حرق مصنع والدها، ومات الأب حزنا وسرقت مجوهرات والدتها في عزائه، لتعيش الأسرة عيشة فقيرة ولتبدأ بديعة خطواتها نحو الفن كراقصة وممثلة.

و تعلمت بديعة الغناء والرقص وعاشت أعوامًا طويلة في مصر، وكانت الانطلاقة الحقيقية لها هي عندما تزوجت من نجيب الريحاني والتي جمعتهما أعمالًا في المسرح، وعاشا معًا واستمر زواجهما من سنة 1925 حتى سنة 1949 ثم حدث الانفصال، وبعد الطلاق قررت بديعة مصابني عدم العودة للتمثيل، ووفي عام 1925، كونت فرقة غنائية راقصة، ولد فيها عمالقة من أشهر مطربي الزمن الجميل، وكان منهم فاطمة سري، ونجاة علي، ومطربة القطرين فتحية أحمد، وماري جبران، كما ضمت الفرقة العديد من الراقصات الشهيرات، وعلى رأسهم الراقصة اللبنانية ببا عز الدين.

وأسست بديعة كازينو بديعة مصابني في ميدان الأوبرا سنة 1929 ويعتبر الكازينو بمثابة أكاديمية للفنون تخرج منها أكبر نجوم الفن في ذلك الوقت وكان من رواد الكازينو الأدباء والفنانين يتخذون من الحديقة مكانا لندواتهم ولقاءاتهم، وكان الأديب نجيب محفوظ يقيم ندوة أسبوعية فيه وغنى في مسرح الكازينو كبار المطربين في بداياتهم، ورقصت عليه سامية جمال وتحية كاريوكا وحورية محمد سنة 1934، وصور إعلان للكازينو ترقص فيه بديعة وتغني مع فرقتها، وكان يعرض في القاعات السينمائية قبل الأفلام ليروج للكازينو وكان من رواده الأوائل الملك فاروق.

وأتيح لها أن تخرج كثيرا من الفنانين من خلال صالتها، وكانت فرقتها أشبه بمدرسة تخرج فيها عدد كبير من فناني الغناء الاستعراضي، ومن أبرزهم فريد الأطرش، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، وحورية محمد، وببا عز الدين، ومحمد عبد المطلب، وهاجر حمدي، ومحمد الكحلاوي، ومحمد فوزي، وإسماعيل ياسين، وغيرهم ممن لمعت أسماؤهم في مجال الفن في السينما والمسرح والاستعراض.

و قد عاشت بديعة فترة من حياتها في مصر وكانت شهرتها في مصر كراقصة وظلت تتزعم المسرح الاستعراضي نحو 30 عاما، استطاعت خلالها أن تجمع ثروة طائلة، وتعتبر بديعة فنانة عرفت العز، حيث في عام 1949 تعرضت بديعة مصابني لأزمة بسبب الضرائب وقررت وقتها الهروب بممتلكاتها إلى بلدها لبنان، وتركت الفن وعملت في محل للألبان والأجبان لمدة 24 عامًا، إلى أن توفيت في 23 يوليو عام 1974 عن عمر يناهز الـ 86 عام.

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