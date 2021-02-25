رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي 2021

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

خدمات صندوق الإسكان الإجتماعي





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وأيضا استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، وتقديم طلب وحدة سكنية





وبعد استحداث فيروس كورونا المستجد تمت إتاحة التسجيل إلكترونيًا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الفيروس الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وبشكل خاص وأن السلالة الثانية من الفيروس قد تسبب الوفاة الفورية لبعض الأشخاص وتؤثر على أجهزة الجسم الحيوية للإنسان، وبالتالي فإن الاستعلام إلكترونيا يسهم في تقليل الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة هذا الفيروس الخطير.وتعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي:–الخطوة الأولي هي الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي-ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.-وبعدها يتم تسجيل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمى لطلب الحصول على وحدة سكنية، قم الضغط على زر تسجيل الدخول.وبعد استعراض رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي نقدم لكم خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي:-الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي، ومعرفة كافة أخبار الصندوق، طريقة حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.