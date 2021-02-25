رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:13 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين محدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي بعدما ما أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الخاص بالإعلان العاشر بالرقم القومي حتى يتمكن المستعلم من معرفة كافة التفاصيل والتسجيل من خلال الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من 14 رقما.
وأطلقت وزارة التضامن مبادرة الإسكان الاجتماعي لمساندة المواطنين محدودي الدخل وضمان حصولهم على حياة كريمة بتوجيهات من القيادة السياسية للدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبعد استحداث فيروس كورونا المستجد تمت إتاحة التسجيل إلكترونيًا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الفيروس الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وبشكل خاص وأن السلالة الثانية من الفيروس قد تسبب الوفاة الفورية لبعض الأشخاص وتؤثر على أجهزة الجسم الحيوية للإنسان، وبالتالي فإن الاستعلام إلكترونيا يسهم في تقليل الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
وتعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي:
–الخطوة الأولي هي الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي اضغط هنــــا
-ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
-وبعدها يتم تسجيل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمى لطلب الحصول على وحدة سكنية، قم الضغط على زر تسجيل الدخول.
وبعد استعراض رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي نقدم لكم خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي:
-الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي، ومعرفة كافة أخبار الصندوق، طريقة حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
وأيضا استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، وتقديم طلب وحدة سكنية
وأطلقت وزارة التضامن مبادرة الإسكان الاجتماعي لمساندة المواطنين محدودي الدخل وضمان حصولهم على حياة كريمة بتوجيهات من القيادة السياسية للدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبعد استحداث فيروس كورونا المستجد تمت إتاحة التسجيل إلكترونيًا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب الفيروس الذي عاود في الانتشار من جديد وأصبح أشد شراسة عن السابق، وبشكل خاص وأن السلالة الثانية من الفيروس قد تسبب الوفاة الفورية لبعض الأشخاص وتؤثر على أجهزة الجسم الحيوية للإنسان، وبالتالي فإن الاستعلام إلكترونيا يسهم في تقليل الازدحام والتكدس في الشوارع والمصالح الحكومية لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي
وتعرض لكم الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي:
–الخطوة الأولي هي الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي اضغط هنــــا
-ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.
-وبعدها يتم تسجيل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمى لطلب الحصول على وحدة سكنية، قم الضغط على زر تسجيل الدخول.
خدمات صندوق الإسكان الإجتماعي
وبعد استعراض رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي نقدم لكم خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي:
-الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي، ومعرفة كافة أخبار الصندوق، طريقة حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
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بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي
وأيضا استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات، وتقديم طلب وحدة سكنية