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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: سننقل هموم الشباب ومشاكل الأقصر لرئيس الوزراء

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:46 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه تلقى دعوة رسمية لحضور الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته إلى الأقصر، السبت المقبل.

وأوضح النائب، في بيان، أنه سيعرض المشاكل والأزمات التي تعيشها محافظة الأقصر على طاولة اجتماع رئيس الوزراء، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي المتعطلة، وملف تقنين الأراضي وضرورة منح تسهيلات للمواطنين، والتعليم والصحة، وضرورة الإسراع في خطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظة، بجانب قضايا أبناء الأقصر ومطالبهم.

وأكد إدريس، أنه سينقل إلى رئيس الوزراء، معاناة شباب الأقصر من البطالة، في ظل اعتماد محافظتهم على فرص العمل الموسمية، وحاجة بلدهم إلى إقامة مصانع جديدة كثيفة العمالة، وضرورة تدشين "شارع مصر" مثل باقي المحافظات لدعم المشروعات الشبابية، والمعاناة الصعبة التي يعيشها القطاع السياحي منذ سنوات، والتي زادت حدتها في ظل أزمة "كورونا" التي اجتاحت العالم.

كما سيعرض على رئيس الوزراء، دراسة اقتصادية تتضمن المكاسب الاقتصادية التي ستعود على المحافظة، حال الموافقة على تحويل الأقصر إلى منطقة حرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق نهضة حقيقية في صعيد مصر، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

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