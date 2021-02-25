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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل لإتجاره في المخدرات بالدرب الأحمر

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:37 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في الجواهر المخدرة في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود واسلام عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم أحمد ع، عامل بالاتجار في جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات النقيب شرطة عبد الرحمن عاشور معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 33 كيسا بهم نبات عشبي ثبت لكونه مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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