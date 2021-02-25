هدية من «محبة لمبارك» في ذكرى رحيله.. وأسرتها تتسلمها

أهدت فتاة من محبين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أسرته "أركت خشبي" يحمل عددا من صور الراحل مزينة بالورود، تعبيرا منها على حبه للراحل، خلال مشاركته في إحياء ذكرى رحيله الأولى من قبره بمصر الجديدة.وقدمت الفناة الهدية لنجلي الرئيس الراحل جمال وعلاء مبارك، والتقطت بعض الصور التذكارية معهما، وكتبت على "الأركت الخشبي": "إهداء إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. إهداء من دينا مبارك".وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.