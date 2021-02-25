النمسا تخصص 2.4 مليون يورو لتوزيع لقاحات كورونا في الدول الفقيرة

خصصت النمسا 2.4 مليون يورو لدعم انتاج وتوزيع لقاحات ضد فيروس "كورونا" فى الدول النامية والفقيرة، وذلك في إطار مبادرة تحمل اسم "كوفاكس".وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج - في تصريحات اليوم الخميس - إن النمسا قامت بالفعل بتسليم 600 ألف جرعة من لقاح "استرازينكا" إلى دولة غانا للمساعدة على احتواء الوباء هناك.وأضاف أنه لا يوجد أحد آمن خلال أزمة جائحة "كورونا".. موضحا أن المبادرة تهدف إلى أن يصبح الجميع في أمان من خطر الأوبئة وتعزيز المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.ومن ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية النمساوي افتراضيا مع نظيريه الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان، تعزيز التعاون والتحالف من أجل دعم التعددية الدولية، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات المدنية والقيم الديمقراطية.