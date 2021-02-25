«الإحصاء»: 52.4% من إصابات «كورونا» بين الذكور

أظهرت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول مصر ما بين الموجة الأولى والثانية من كورونا، أن نسبة الإصابة بالفيروس فى الذكور هى الأعلى دائمًا بمقارنة بنسبة الإصابة فى الإناث، نتيجة وجود اختلافات فى الاستجابة للعدوى الفيروسية.وأوضحت الدراسة أن إجمالى عدد إصابات الذكور تساوى 15716 إصابة بنسبة 52.4%، مقابل 14343 إصابة من الإناث بنسبة 47.6%.