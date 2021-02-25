توزيع أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا فى كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، توزيع أول شحنة تحمل 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء البلاد.وتتكون الشحنة من 1.5 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 750 ألف شخص في البلاد، ومعظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء حملة التطعيم المجاني غدًا الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».وفي اليوم الأول من عمليات تسليم جرعات لقاح "أسترازينيكا"، تم تسليم 56 شاحنة مختومة تحمل 163 ألف جرعة من اللقاح من بين الدفعة الأولى إلى ما يقرب من 600 منشأة، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وجرى إنتاج جرعات اللقاح من قبل شركة "إس كيه بيوساينس" الكورية الجنوبية بموجب الصفقة المبرمة مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.ويحصل حوالي 289 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى - الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، في المصحات ومرافق التمريض ومرافق إعادة التأهيل - على الجرعة الأولى من نظام الجرعتين الكاملتين.