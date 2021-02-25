مصر بين أقل دول العالم فى وفيات كورونا.. والـ64 بمعدل الإصابات

حالة حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بحوالي 347 ألف حالة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لأول دراسة حكومية حول مصر ما بين الموجتين الأولى والثانية من كورونا، إلى أن مصر تقع في المرتبة 108 على مستوى العالم في مؤشر عدد الوفيات إلى عدد السكان بنسبة 0.006% حتى نهاية الموجة الأولى، مقابل بلجيكا التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 0.13% بينما احتلت مصر المرتبة الـ113 على مستوى العالم حتى نهاية ديسمبر 2020 بنسبة 0.01% مقابل سان مارينو التي تقع في المرتبة الأولى بنسبة 0.17%.



وإفريقيًا، فقد أظهرت دراسة الإحصاء تحسن ترتيب مصر أيضًا على مستوى دول إفريقيا فى أعداد الإصابات من الترتيب الثانى خلال نهاية الموجة الأولى للثالث فى الموجة الثانية بعدد 135 ألف إصابة حتى نهاية ديسمبر 2020 وفى المقابل تأتى جنوب إفريقيا فى المرتبة الأولى بحوالى مليون مصاب.



وبتتبع عدد الوفيات بسبب الفيروس داخل قارة إفريقيا فتقع مصر فى المرتبة الثانية فى عدد الوفيات على مستوى القارة والذى بلغ 7520 حالة وفاة بنهاية العام الماضى ما يجعلها فى المرتبة الثانية بعد دولة جنوب إفريقيا بعدد 28.020 ألف حالة وفاة.



وعلى المستوى الإقليمي تقع مصر فى الترتيب العاشر بين الدول العربية فى عدد مصابى فيروس كورونا بحوالى 112 ألف حالة إصابة بنهاية الموجة الأولى بينما تقع العراق فى المرتبة الأولى بحوالى 532 ألف حالة، ووقعت مصر فى الترتيب الثانى عشر خلال الموجة الثانية بحوالى 135 ألف حالة إصابة، بينما كانت البحرين فى الترتيب الأول بحوالى 992 ألف مصاب.



ووقعت مصر فى المرتبة الثانية فى عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى الدول العربية بعدد 6521 حالة وفاة بنهاية الموجة الأولى، ثم 7520 حالة وفاة خلال الموجة الثانية لتحتل خلال الموجتين المرتبة الثانية عربيًا فى مؤشر وفيات كورونا، وتسبقها العراق التى تحتل المرتبة الأولى بحوالى 13 ألف حالة وفاة بنهاية ديسمبر الماضى.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لأول دراسة حكومية حول مصر ما بين الموجتين الأولى والثانية من كورونا، إلى أن مصر تقع في المرتبة 108 على مستوى العالم في مؤشر عدد الوفيات إلى عدد السكان بنسبة 0.006% حتى نهاية الموجة الأولى، مقابل بلجيكا التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 0.13% بينما احتلت مصر المرتبة الـ113 على مستوى العالم حتى نهاية ديسمبر 2020 بنسبة 0.01% مقابل سان مارينو التي تقع في المرتبة الأولى بنسبة 0.17%.وإفريقيًا، فقد أظهرت دراسة الإحصاء تحسن ترتيب مصر أيضًا على مستوى دول إفريقيا فى أعداد الإصابات من الترتيب الثانى خلال نهاية الموجة الأولى للثالث فى الموجة الثانية بعدد 135 ألف إصابة حتى نهاية ديسمبر 2020 وفى المقابل تأتى جنوب إفريقيا فى المرتبة الأولى بحوالى مليون مصاب.وبتتبع عدد الوفيات بسبب الفيروس داخل قارة إفريقيا فتقع مصر فى المرتبة الثانية فى عدد الوفيات على مستوى القارة والذى بلغ 7520 حالة وفاة بنهاية العام الماضى ما يجعلها فى المرتبة الثانية بعد دولة جنوب إفريقيا بعدد 28.020 ألف حالة وفاة.وعلى المستوى الإقليمي تقع مصر فى الترتيب العاشر بين الدول العربية فى عدد مصابى فيروس كورونا بحوالى 112 ألف حالة إصابة بنهاية الموجة الأولى بينما تقع العراق فى المرتبة الأولى بحوالى 532 ألف حالة، ووقعت مصر فى الترتيب الثانى عشر خلال الموجة الثانية بحوالى 135 ألف حالة إصابة، بينما كانت البحرين فى الترتيب الأول بحوالى 992 ألف مصاب.ووقعت مصر فى المرتبة الثانية فى عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى الدول العربية بعدد 6521 حالة وفاة بنهاية الموجة الأولى، ثم 7520 حالة وفاة خلال الموجة الثانية لتحتل خلال الموجتين المرتبة الثانية عربيًا فى مؤشر وفيات كورونا، وتسبقها العراق التى تحتل المرتبة الأولى بحوالى 13 ألف حالة وفاة بنهاية ديسمبر الماضى.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحسن ترتيب مصر بين دول العالم من حيث مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بين نهاية الموجة الأولى والثانية، حيث تقع في المرتبة الـ64 في عدد الإصابات، والـ34 في عدد الوفيات، حيث بلغ عدد الوفيات 7.520