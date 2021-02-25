الجامعة الأمريكية تقيم مؤتمرا لكاتبات ومخرجات المسرح المصري

يقيم برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرًا بعنوان "كاتبات ومخرجات المسرح المصري: الأن ومستقبلًا" في ذكرى الناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة، وذلك يوم الجمعة 5 مارس المقبل، من الساعة 2:00 إلى 7:00 مساء.و يهدف المؤتمر إلى مناقشة مشاركة المرأة وإنتاجها في المشهد المسرحي المصري المعاصر والمشاكل التي تواجهها، والحلول اللازمة لزيادة مشاركتها وتواجدها سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج المسرحي.و تلقي كلمة الافتتاح وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، في المؤتمر الذي يضم أبرز الشخصيات النسائية في المشهد المسرحي المصري والذي يحتوي على عدة فعاليات منها ندوتين ومناقشة مائدة مستديرة ومعرض فني وعرض مسرحي.يتحدث في الندوة الأولى لفيف من الكاتبات المسرحيات المصريات وهن سلوى أبو بكر، ورشا عبد المنعم، ونسرين نور، وداليا بسيوني، ونسمة إدريس، كما يتحدث في الندوة الثانية مجموعة من المخرجات المسرحيات هن نورا أمين، وعفت يحيى، وعبير علي.و عقب الندوتين تجري مناقشة مائدة مستديرة تجمع بين الكاتبات والمخرجات المسرحيات، لإجراء نقاش مفتوح عن ماضي وحاضر ومستقبل المرأة في المسرح المصري، وتشمل الفعالية أيضًا معرضًا تذكاريًا وفيلم تسجيلي لتسليط الضوء على أعمال الناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة التي يكرم المعرض ذكراها وتأثيرها على المسرح المصري وفن النقد المسرحي، وتفتتح المعرض شقيقتها الكاتبة سناء صليحة.تختتم الفاعلية بعرض مسرحي للينا صقر، خريجة قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي ستؤدي عرض "المشوار الأخير" للكاتب ألفريد فرج والذي يدور حول تجربة ونضال أمرأه مصرية.