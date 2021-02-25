2391 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا فى النمسا

ألفًا

ألفًا

ألفًا

ألفًا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 2391 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 446 ألفًا و834 حالة، وقد تعافى منها 424و348 حالة بينما توفيت 8470 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 1323 حالة في المستشفيات للعلاج منها 256 حالة بوحدات العناية المركزة.. لافتا إلى أن إجمالي متلقي التطعيم بلقاح كورونا بلغ 556و506 أشخاص بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 14و16 حالة، منوها بأن عدد الفحوصات اليومية سجل 44و222 فحصًا.