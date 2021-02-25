محافظ قنا: بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 28 فبراير

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأحد المقبل 28 فبراير، وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس.وأوضح «الداودي»، في بيان اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات والبالغ عددهم 579 ألفًا و188 طفلًا، وفقًا لقواعد البيانات لدى مديرية الصحة، لافتًا إلى أنه سوف يُشارك في تنفيذ الحملة 1183 فرقة مدربة، منها الثابت والمتحرك، منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.من جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن التطعيم سيتم من خلال إعطاء الطفل نقطًا بالفم بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط 2، مؤكدًا أن التطعيم للأطفال آمن جدًا وبالمجان، وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الطبية والمواطنين.