محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بالمنصورة

دشن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مبادرة جديدة للجمع المنزلي للقمامة من العمارات والوحدات السكنية، وذلك بمشاركة وحضور النائبة الدكتورة نسرين عمر، والنائبة الدكتورة ولاء التمامي، والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، أعضاء البرلمان بالدقهلية عن القائمة الوطنية.وأوضح محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة تنفيذ المقترحات التي تستهدف نظافة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أن إطلاق تلك المبادرة جاء بالتشاور مع نواب البرلمان وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، وجمعية رسالة بالمنصورة، كأحد مؤسسات المجتمع المدني، وأنه تقرر بدء المرحلة الاولى لتنفيذ المبادرة في مدينة المنصورة.و أهدى المحافظ 50 صندوقا لجمع القمامة، و50 كيلو من الأكياس المخصصة للجمع المنزلي لبدء العمل فورا، فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة بمشاركة جمعية رسالة بالدقهلية، ووجه الشكر والتقدير لنواب البرلمان لدعمهم المتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.كما وجه " مختار" الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة ولمسؤولي جمعية رسالة بالمحافظة، مشيرا لضرورة العمل بكل الجهد من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية لأحياء مدينة المنصورة للتنفيذ الجيد، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يتم تعميم فكرة الجمع المنزلي للقمامة في جميع مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا على أن نجاح تنفيذها سيقضى تماما على تراكمات القمامة بالشوارع والميادين بأنحاء المحافظة.