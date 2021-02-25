«تبييتة السبوع».. «أبريق ببزبوز للولد وقلة بحلق وكردان للبنت»

في أحد أيام دراستي خلال المرحلة الإبتدائية٬ تحديدا في السنة السادسة للصف الإبتدائي٬ وما أن وصلت منزلي حتي وجدت أمي قد وضعت أخي الأوسط "علي"٬ وعلي آخر اليوم طلبت مني أمي أن أخذ "خلاص" المولود الصغير وألقيه في ترعة الإبراهيمية. أوصتني أمي مشددة علي أن أكون مبتسمة ولو استطعت أن أضحك وأنا ألقيه يكون أفضل. وعندما سألتها عن سبب طلبها هذا ومغزاه٬ أجابتني: حتي يكون شقيقك سعيدا الحال ورزقه واسع.أكتر من ثلاثين عاما مرت علي هذه الواقعة٬ لكنها قفزت جلية في ذاكرتي وأنا أطالع كتاب" داية وماشطة.. عادات وتقاليد" والصادر عن دار غراب للنشر٬ والذي تغزل فيه صفاء عبد المنعم برهافتها الإبداعية٬ نسيج حميم من الكتابة الأنثروبولوجية٬ حيث عكفت علي جمع وإعداد مادة الكتاب في الفترة من 2000 إلى 2012. وفيه رصد ميداني لأهم العادات والتقاليد التي عرفها المجتمع المصري وتوارثها منذ أجداده الفراعنة.في كتابها ضمنت "صفاء" شهادات ميدانية جمعتها من المبحوثات٬ وهن سيدات يعملن في مهن: الداية ٬ كودية الزار٬ وضاربات الودع. وفي شهادة إحدي الدايات تقول عن أسباب إلقاء "الخلاص" فى البحر (النيل) ؟: عشان العيل رزقه يبقى كتير، واللبن يجري فى صدر أمه.مشيرة إلي أن "الخلاص" يظل في الحجرة حتى يسمع ثلاث أذانات ثم يرمى فى النيل حتى يكثر رزق العيل من اللبن ويشفي جروحه، أو يوضع فى قدر صغير، ويوضع عليه ملح ورغيف٬ أو يدفن تحت شجرة جميز حتى يطول عمره.ومن يدفن الخلاص لابد أن يكون ضاحكا حتى يكون الطفل سعيد فى حياته. وإذا خرج الخلاص من الحجرة لا يدخل مرة ثانيه خوفا من المشاهرة أو أنقطاع الحمل.كثيرا ما نسمع جملة "معلهش أصلها بكرية" خلال الآلام التي تلاقيها الأم وهي تلد٬ وعن معني "بكرية" تجيب: البكريه هى اللى أول مرة تخلف، ياعنى عروسة جديدة أو بقالها مدة متجوزة.وعن المقصود بــ"الوحم" تتابع: يعنى تحس إن نفسها غمه عليها، راحت لحاجه غريبة، أو شمت ريحة فاكهه فى غير أوانها مش موجوده، أو قرفانه، وبترجع، وبتدوخ، وممكن تنام طول النهار، وساعات تحس أن بطنها بتوجعها، أو عندها مغص. ولو هرشت فى جسمها تطلع الوحمه فى العيل مكان ماهرشت بالظبط. ويقولو هاتوا لها الحاجه اللى بتتوحم عليها لحسن تطلع فى العيل.تحاط الزوجة برعاية فائقة من قبل الزوج والأهل، لأنها سوف تأتى بمولود يصبح أمتدادا لهم فى الحياة، كما أنها تشعر ( الأم ) بسعادة بالغة بأنها أصبحت خصبة مثل الأرض ( ولادة ) وأنها ستأتى بمن يثبت جذورها فى أسرة ( أهل الزوج ) ويصبح لها مكانة عالية وغالية عندهم ويرفع من شأنها، وجميع طلبات الحامل مجابة مهما كانت المبالغة وأحيانا يسألونها: نفسك فى إيه ؟وهى فى الشهور الأولى للحمل أعتقادا بأن الأم تتوحم وأن الوحمة سوف تظهر على جسد الطفل مكان هرش الأم فى جسدها إذا طلبت طلبا ولم يلب، وربما تظهر الوحمة فى أماكن غير مستحبة خاصة فى الوجه٬ وأحيانا تدلل الأم وتبالغ فى طلباتها ( خصوصا البكرية ) حتى تشعر بأنها ملكة تأمر فتلبى أوامرها فتطلب فاكهة فى غير أوانها، وتشم روائح غريبة مثل الملوحة أو الرنجة، وكلما ظهرت علامات الحمل وانتفخت بطنها زاد دلالها، خاصة إذا كان الإنتظار سوف يأتى بمولد ذكر، تكون سعادتها بالغة أكثر وتحاط برعاية أكبر.وحول ما يعنيه "كبس" تقول: "الواحده بعد الولادة أقوم ألم لها جسمها وأدفيها، وأحميها بمية سخنة وتكلفت وتنام، بيكون جسمها متفتح، وتفضل الملايكة محوطها 40 يوم هى والمولود، والكعب بديها بكعب رجلى بعد الولادة مباشرة عشان الرحم يدخل لجوه ويرجع مكانه، وبربط لها بطنها بشال كبير عشان ترجع زى ماكانت. وأربط سرة العيل كويس لحسن تهوى ويموت، أقيس الخلاص بصباعى وأقطع قرطين بعد البطن".وعن معني "تبيتة" السبوع، قالت: هى ليلة السبوع، الولد نجيب له أبريق ببزبوز، ونزوقه بالشمع ونلبسه ساعة وطربوش، والبنت نجيب لها قلة٬ ونزينها بالشمع والورد ونلبسها كردان وحلق وغوايش، كل واحد حسب مقدارته ونملاهم مية، ونقيد الشمع طول الليل فى الأوضة داخل صينية ونحط فلوس فضة، وممكن نسمى كل شمعة باسم، ونحط جنب الصينية طبق فيه سبع حبوب وهدوم العيل المولود بعد مانحمية وأمه، وفيه ناس بتعمل رز بلبن عشان تاكل وتفرح وتسيب المولود لأهله".