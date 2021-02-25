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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يتفقد أعمال تطوير مطحن وصومعة إدفو بـ 60 مليون جنيه (صور)

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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زار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مطحن وصومعة إدفو، التابعة لشركة مطاحن مصر العليا، ورافقه بالجولة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

حيث شهدوا اعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه لينتج يوميًا 300 طن من الدقيق لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدى المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات، كما تصل الطاقة الاستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين، كل خليه سعة ٥٠٠٠ طن قمح.

يأتي ذلك ضمن جولة وزير التموين أن جولته بمحافظة أسوان اليوم، سوف تشمل عدد كبير من المشروعات التموينية منها زيارة مصنع سكر إدفو، للاطمئنان على عمليات التطوير الموجودة به وكذلك عمليات انتاج السكر بشقيه البنجر وقصب السكر.

كما سوف تشمل الجولة والتي سيرافقه فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد مطحن إدفو وصومعة ادفو، كما تشمل الجولة تفقد هايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 مترا وبه ثلاجات تجميد، وكذلك هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 متر بالمدينة، ثم مخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 متر للاطمئنان على ما تم به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة أيضًا.

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