افتتاح الدورة الثامنة من معرض «السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية»

افتتحت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «CERAMICA MARKET»، والذي يقام خلال الفترة من 25-28 فبراير الجاري لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بحضور إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالإنابة، وحضر مراسم الافتتاح 15 من السفراء والممثلين التجاريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية من الدول العربية والإفريقية والاوروبية.وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن المعرض يسهم في دعم الشباب المقبلين على الزواج ومهندسي الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية من خلال إتاحة منتجات سيراميك متميزة بأسعار تنافسية وهو ما يرفع من مستوى الوحدات السكنية والإدارية والمشروعات القومية.وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها احدى الصناعات الرئيسية بقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك والاستفادة من توافر المواد الخام واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا توافر العمالة المؤهلة وكافة مقومات الصناعة، حيث توفر الآلاف من فرص عمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.وأوضح مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى ان نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت العام الماضي نحو 149 مليون دولار.وأضاف السجيني، أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات خلال الأشهر القليلة الماضية التي صبت في مصلحة قطاع السيراميك والبورسلين وعلى رأسها إصدار قرار وزاري خلال شهر ديسمبر الماضي بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر بهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا، لافتًا إلى أنه جاري حاليًا دراسة إدراج صناعة السيراميك لأول مرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية التي تنفذه الحكومة حاليًا بما يسهم في تعزيز صادرات هذه الصناعة الهامة.