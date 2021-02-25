رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

افتتاح الدورة الثامنة من معرض «السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية»

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:21 م
إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني
دعاء أبو العزم
طباعة
افتتحت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «CERAMICA MARKET»، والذي يقام خلال الفترة من 25-28 فبراير الجاري لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بحضور إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالإنابة، وحضر مراسم الافتتاح 15 من السفراء والممثلين التجاريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية من الدول العربية والإفريقية والاوروبية.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن المعرض يسهم في دعم الشباب المقبلين على الزواج ومهندسي الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية من خلال إتاحة منتجات سيراميك متميزة بأسعار تنافسية وهو ما يرفع من مستوى الوحدات السكنية والإدارية والمشروعات القومية.

وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها احدى الصناعات الرئيسية بقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك والاستفادة من توافر المواد الخام واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا توافر العمالة المؤهلة وكافة مقومات الصناعة، حيث توفر الآلاف من فرص عمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى ان نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت العام الماضي نحو 149 مليون دولار.

وأضاف السجيني، أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات خلال الأشهر القليلة الماضية التي صبت في مصلحة قطاع السيراميك والبورسلين وعلى رأسها إصدار قرار وزاري خلال شهر ديسمبر الماضي بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر بهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا، لافتًا إلى أنه جاري حاليًا دراسة إدراج صناعة السيراميك لأول مرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية التي تنفذه الحكومة حاليًا بما يسهم في تعزيز صادرات هذه الصناعة الهامة.

موضوعات متعلقة

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيلهم مباشرة (خاص)

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

صدور النسخة المترجمة من رواية «أحلام القيامة» التي تنبأت بكورونا

صدور الترجمة اليابانية لرواية أحمد سعداوي «فرانكشتاين في بغداد»

«الصبار» من منظور جمالي في المعرض الأحدث للفنان محمد عبلة

غدًا.. مناقشة كتاب «فالتر بنيامين.. حياة لم تكتمل» بدار صفصافة