المؤبد لمتهمين بقتل مواطن خنقا لسرقته في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتحمع الخامس بمعاقبة سائق وسيدة قتلا مواطن خنقا في البساتين بالسجن المؤبد، في حكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "تامر. ب"، سائق، و"نهى. ف"، بقتل المجني عليه عبد الحميد محمد، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحا أبيضا وحبل بلاستيكي، وقابلته الثانية ضامرة في نفسها شرا ورافقته إلى مسكنه وتتبعها الأول وصعد إليهما وطرق الباب وما أن فتح له دفعه وطوق عنقه بذراعه حتى خارت قواه وسقط أرضا فقيدا يداه وقدميه ثم خنقا عنقه بقطعة قماش قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته وقاما بسرقته.