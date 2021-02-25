فنلندا تعلن الإغلاق لـ3 أسابيع بعد ارتفاع إصابات بكورونا

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم الخميس، عن تطبيق حالة الإغلاق لمدة 3 أسابيع بدءا من 8 مارس القادم، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت الحكومة- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- إن الإغلاق لا يشمل فرض حظر التجوال على المواطنين، إلا أنه يلزم بغلق المطاعم واتباع سياسة التعلم عن بعد للطلاب البالغين 13 عامًا وما فوق.