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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفاو: نعمل على تعزيز وسائل مكافحة غزو الجراد الصحراوي في كينيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:18 م
الجراد
الجراد
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أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن الشركات الخاصة والجهات الفاعلة المحلية في كينيا ومنظمات الأمم المتحدة تعمل على تعزيز وسائل مكافحة غزو الجراد الصحراوي.

وذكرت المنظمة وفقا لقناة (فرانس تي في إنفو) الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس أن الوضع الحالي في كينيا يمكن السيطرة عليه بشكل أفضل مما كان عليه عامي 2019-2020 مشيرة إلى أن العام الماضي تأثرت تسع دول في المنطقة بالجراد وهي (إثيوبيا والصومال وكينيا وإريتريا وجيبوتي والسودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا).

وأوضحت (الفاو) أن الجراد الصحراوي حشرات بلا حدود مدفوعة بالرياح، واصفة إياه بـ "أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم".

ومن جانبه، أكد سيريل فيران خبير منظمة الأغذية والزراعة في نيروبي، أن عدد الجراد يتضاعف 20 مرة كل ثلاثة أشهر، وأن المواسم الأخيرة تعد أكثر المواسم رطوبة منذ عقود، والتي شجعت على تكاثر الجراد.. موضحا أن غزو الجراد أثر على النظام الغذائي لنحو 2.5 مليون شخص ومن المتوقع أن يؤثر على 3.5 مليون في المنطقة ككل عام 2021.

من ناحيته، قال فيران "في عام 2020، أطلقت منظمة الفاو حملة تدخل في هذه الدول السالف ذكرها، حيث وضعت عدة استراتيجيات لمكافحة الجراد وهو الأسوأ في البلاد منذ 25 عاما منها المبيدات الحشرية والمراقبة الجوية والأرضية".

ووفرت منظمة الفاو ما يقرب من 2.7 مليون طن من الحبوب بقيمة 800 مليون دولار، لكن مئات الآلاف من الهكتارات قد تضررت بالفعل.
وكانت أسراب الجراد الضخمة قد اجتاحت كينيا الإثنين الماضي، وذلك بعد تقلبات مناخية قاسية، حيث مرت منطقة شرق أفريقيا إلى تقلبات مناخية قاسية بدء من الجفاف والفيضانات القاتلة جراء التقلبات المناخية إلى أن وصلت إلى كارثة جديدة تتمثل بغزو الجراد، حيث تجتاح مليارات الحشرات كينيا وتؤثر على الجانب الزراعي وتفتك بالمحاصيل الزراعية.

ودخلت أسراب الجراد الضخمة كينيا في ديسمبر الماضي، ودمرت المزارع، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، يعد غزو الجراد الحالي، الأكبر في كينيا منذ 70 عاما.

يذكر أن (الفاو) سجلت في القرن العشرين 6 غزوات للجراد في إفريقيا، يعود آخرها إلى عامي 1987-1989.

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