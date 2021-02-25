«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع، كتاب «معبد روياها»، للكاتبة ثويبة صابر، استعدادًا للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، المقرر إقامته في نهاية يونيو المقبل.الكتاب يدور حول فهم علم تفسير الأحلام، وليس كتابا لتفسير الأحلام، وتسعى الكاتبة من خلاله لتوضيح كل خفى، وتصحيح كل مغلوط وإظهار خفايا وأسرار الأحلام، وفيه تتجول داخل عقلك والذى يمثله المعبد بأركانه، وتتعرف عليه جيدًا من خلال جولة وكأنك في معبد تتفحص أجزائه وجوانبه".و أوضحت الكاتبة أن الكتاب سيكون مرشدا تعرف داخله أشكال المنام من حلم لرؤيا لحديث نفس، وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الميت، كذلك يفجر مفاجأة حول صحة وجود كتاب لابن سيرين وهل بالفعل موجود إما أن كتاب ابن سيرين مجرد أكذوبة، ويكشف الستار عن عدة مفاجأة أخرى خلال صفحاته.الكتاب يناقش فكرة الأحلام ليس فقط من الجانب الديني بل العلمي والاجتماعي والنفسي وأنه علم حقيقي ليس مجرد موروث ثقافي، وكذلك يعرض الرأي والرأي الآخر من آراء العلماء حول العلم نفسه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حول مسألة التفسير ذاتها، وهل تقتصر على كونها معجزة نبي الله يوسف عليه السلام أم ماذا ؟.