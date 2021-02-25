فريق طبى بمستشفى ميت غمر ينجح فى استبدال كامل لمفصل الفخذ لـ«مسنة»

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن قيام فريق طبى بمستشفى ميت غمر المركزي بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمسنة تبلغ من العمر 92 عاما.وأضاف وكيل الوزارة أن المريضة كانت تعاني من كسر تفتتي بمفصل الفخذ الأيمن وتم تحويلها إلى المستشفى، حيث تمكن الفريق الطبى من استبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي وتمت متابعة المريضة في عناية الطوارئ.واطمأن وكيل الوزارة على صحة المريضة وتم خروجها اليوم وهي بحالة مستقرة وجيدة، كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المتميز، والذى ضم كلا من الدكتور شريف حسني استشاري جراحة العظام والمفاصل ووكيل المستشفى، والدكتور عمرو محفوظ نائب العظام، والدكتور محمد حامد استشاري التخدير، وهدى جمال أخصائية تمريض عمليات العظام وعناية الطوارئ، الدكتور أحمد رشدي استشارى تخدير ومدير المستشفى والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام، واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.كما أوضح وكيل الوزارة أن الكل يعمل على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.