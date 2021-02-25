موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة
الخميس 25/فبراير/2021 - 03:08 م
أسماء منصورطباعة
يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية من وإلى المملكة بعد أن تم تعليق تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل بمنافذها الثلاثة برا وبحرا وجوا أمام الراغبين في السفر للخارج أو السماح للراغبين في العودة، بعد ظهور مرض كورونا المستجد الذي انتشر في الكثير من دول العالم.
وتم استثناء دخول الدبلوماسيين والعاملون في الجال الطبي نظرا لأن الضرورة كانت تدعو لذلك، وأيضا استثناء نقل البضائع، وكان قرار غلق خطوط الطيران من القرارات المؤقته المستحدثة بسبب الفيروس لحين معرفة انحسار فيروس كورونا المستجد وبعد ظهور السلالة الجديدة من كورونا، التي اتضح خطورتها أكثر من السلالة الأولى لدرجة أـنها قد تؤدي للوفاة أحيانا بعد فترة قصيرة من الإصابة بها، بمجرد الإصابة بها.. وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية من وإلى المملكة الذي يترقبه الكثير من الأشخاص العالقين
أعلنت وزارة الداخلية السعودية إنه من المقرر إنهاء تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل، بمنافذها الثلاث "برا وجوا وبحرا"، والسماح للراغبين في السفر للخارج أو حتى من يريدون العودة وإنهاء تعليق حركة الطيران.
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ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية قررت تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي للحد من انتشار كورونا.
ووضعت وزارة الداخلية السعودية عدة قرارات لرفع تعليق الرحلات الدولية في ظل انتشار فيروس كورونا وعودة المواطنين من وإلي المملكة مثل:
- توقيع القادمين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية ويتم تسلمها عند الوصول خضوع جميع القادمين إلى حجر صحي فور الوصول لمدة أسبوع
- ويفترض تحديد مكان المنزل الذي سيتم القيام بالعزل فيه خلال 8 ساعات من موعد الوصول على تطبيق ( تطمن).
وتم استثناء دخول الدبلوماسيين والعاملون في الجال الطبي نظرا لأن الضرورة كانت تدعو لذلك، وأيضا استثناء نقل البضائع، وكان قرار غلق خطوط الطيران من القرارات المؤقته المستحدثة بسبب الفيروس لحين معرفة انحسار فيروس كورونا المستجد وبعد ظهور السلالة الجديدة من كورونا، التي اتضح خطورتها أكثر من السلالة الأولى لدرجة أـنها قد تؤدي للوفاة أحيانا بعد فترة قصيرة من الإصابة بها، بمجرد الإصابة بها.. وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية من وإلى المملكة الذي يترقبه الكثير من الأشخاص العالقين
موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021
أعلنت وزارة الداخلية السعودية إنه من المقرر إنهاء تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل، بمنافذها الثلاث "برا وجوا وبحرا"، والسماح للراغبين في السفر للخارج أو حتى من يريدون العودة وإنهاء تعليق حركة الطيران.
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مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية
ويذكر أن وزارة الداخلية السعودية قررت تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي للحد من انتشار كورونا.
ووضعت وزارة الداخلية السعودية عدة قرارات لرفع تعليق الرحلات الدولية في ظل انتشار فيروس كورونا وعودة المواطنين من وإلي المملكة مثل:
- توقيع القادمين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية ويتم تسلمها عند الوصول خضوع جميع القادمين إلى حجر صحي فور الوصول لمدة أسبوع
- ويفترض تحديد مكان المنزل الذي سيتم القيام بالعزل فيه خلال 8 ساعات من موعد الوصول على تطبيق ( تطمن).