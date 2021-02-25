سجن وتغريم عامل لحيازة المخدرات في الدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته المواد المخدرة للاتجار فيها، وحبسه سنة مع الشغل لقيادة دراجة نارية عكس الاتجاه في الطريق العام في الدرب الأحمر.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب. وامانة سر وائل عبد المقصود واسلام عاشوركشت امر الاحالة قيام المتهم محمد.م، 25 عاما، عامل بالاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ونسبت النيابة للمتهم قيادة مركبة «دراجة نارية» عكس الاتجاه في الطريق العام داخل الدرب الأحمر.وأضافت تحريات ضابط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بأنه حال مروره بدائرة القسم استوقف المتهم حال سيرهما بدراجة نارية عكس اتجاه السير وبسؤال قائدها عن تراخيص القيادة والتسيير أجابه سلبا فضبطه وبتفتيشه وقائيا تمهيدا لاصطحابها لديوان القسم ضبط بحوزته خمسة أكياس شفافة بداخلهم نبات يشتبه في كونه مادة مخدرة.‎