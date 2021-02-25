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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:19 م
مسرحية ليلة العمر
مسرحية ليلة العمر
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ليلة العمر".

وتدور أحداث مسرحية "ليلة العمر"، حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها، مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ليلة العمر" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الساعة 8:00 مساءً.
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC
غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC

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