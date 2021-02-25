غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» على MBC

تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا الجمعة في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ليلة العمر".وتدور أحداث مسرحية "ليلة العمر"، حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها، مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض مسرحية "ليلة العمر" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الساعة 8:00 مساءً.