كييف الأوكرانية تبدأ حملة تطعيم مواطنيها ضد كورونا

أعلنت إدارة مدينة (كييف) الأوكرانية، بدء عملية تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تحت إشراف وزارة الصحة.وذكرت الإدارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس "أنه في الـ25 من فبراير، بدأت حملة التطعيم بلقاح (أكسفوردأسترازينيكا) الذي وفرته وزارة الصحة".يشار إلى أن أوكرانيا شرعت في تطعيم مواطنيها بدءا من أمس الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري، وسجلت وزارة الصحة الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، 8 آلاف و147 حالة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و325 ألفًا و841 حالة، مُضيفة أنه توفي 135 حالة جراء الإصابة بالفيروس فيما تماثل للشفاء 3889 شخصًا.