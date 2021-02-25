مختار جمعة وعلاء عابد يناقشان التعاون في مواجهة التطرف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك لبحث أوجه التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.وتناول اللقاء أيضا الإعداد للجلسة الحوارية المشتركة بين كل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: “أثر الحوار البناء في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف” التي ستعقد بفندق “جراند نايل تور” يوم الخميس 11 3 2021.وذلك كمقدمة لأعمال المؤتمر الدولي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعقد الجلسة بمشاركة دولية من ضيوف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021.