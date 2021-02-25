أهالي بقرية في المنوفية يستغيثون: «الامتحانات على الأبواب ومعندناش إنترنت»

استغاث أهالى قرية بابل بمحافظة المنوفية، بالمسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتوصيل خطوط تليفون أرضي تقدموا بطلبات لتركيبها، وحتى الآن لم تصل.وقال الأهالى فى استغاثتهم لجريدة «الدستور»: "يوجد فى المنطقة طلاب فى المراحل التعليمية المختلفة ويعتمدون بصفة أساسية على الإنترنت وذلك بسبب نظام التعليم الإلكترونى الحديث والامتحانات الإلكترونية التى تطبقها وزارة التربية والتعليم على الأبواب".وأضاف الأهالي: "نحن نعلم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القرى من خلال مبادرة حياة كريمة والاهتمام بتوصيل جميع المرافق والخدمات وقد تواصلنا مع المسؤولين بسنترال تلا الرئيسي فقالوا (هاتوا الموافقات والمهمات وإحنا نشتغل) وتم مخاطبة التخطيط".وقال الأهالى: يوجد فى هذه المنطقة خطوط أرضي قديمة تعمل ولكنها محملة على أعمدة إنارة مسافة 300 متر تقريبًا تحتاج إلى بوكس وكابل أرضي والخطوط التى تم الاشتراك عليها بلغ العدد المناسب لتوصيل بوكس وكابل أرضي، لذلك نطالب بالموافقة على طلبنا من أجل مستقبل أولادنا".