روسيا تعرب عن قلقها إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين) عن قلقها إزاء مستجدات الأحداث في أرمينيا، حيث طالب قادة الجيش باستقالة حكومة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس: "نتابع بقلق تطورات الوضع في أرمينيا، ونعتبر أنها تمثل شأنًا داخليًا حصرًا لأرمينيا، وهي حليفة مهمة ووثيقة لنا في منطقة القوقاز.. بطبيعة الحال ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، ونعتقد بأنه يجب أن يبقى الوضع ضمن إطار الدستور".وأشار إلى أهمية التعاون مع يريفان، لاسيما فيما يخص تطبيق بنود البيان الثلاثي المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية النزاع في إقليم قره باغ، مؤكدا أن بلاده لم تجرِ- على خلفية المستجدات الأخيرة- أي اتصالات جديدة مع أرمينيا، لكن يمكن تنظيمها على وجه السرعة عند الضرورة.