«الشرقية للدخان» تُحقق أرباحًا بقيمة 412 مليون جنيه في يناير

حققت شركة الشرقية للدخان، صافي أرباح بقيمة 412 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي، مقابل 305 مليون جنيه في يناير 2020.وصعد إجمالي المبيعات شاملة الضريبة، وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 5.236 مليار جنيه، بشهر يناير 2021، مقابل 4.530 مليون جنيه بالشهر المقارن بعام 2020.وارتفع صافي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.301 مليار جنيه مقابل 1.197 مليار جنيه بالفترة المماثلة، فيما صعد مجمل الربح في يناير الماضي إلى 542 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في شهر المقارن بعام 2020.وسجلت إيرادات التشغيل 453 مليون جنيه مقابل 382 مليون جنيه بالشهر المناظر بعام 2020.وعلى صعيد أعمال السبعة أشهر المنتهية في يناير الماضي، فصعد صافي ربح الشرقية للدخان من 2.521 مليار جنيه إلى 2.950 مليار جنيه.وارتفعت إجمالي المبيعات شامل الضريبة خلال نفس الفترة إلى 37.663 مليار جنيه مقابل 33.183 مليار جنيه بالفترة المقارنة.