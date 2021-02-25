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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: إتاحة خدمات «الضرائب العقارية» عبر «مصر الرقمية» تدريجيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة 2030، التى تُسهم فى إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة فى ظل جائحة «كورونا» التى فرضت التباعد الاجتماعى.

وقال الوزير، إن الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية انطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت بإتاحة التطبيق الإلكترونى لتقديم إقرارات الوحدات السكنية، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى يستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، وأداء الرسوم والضرائب المستحقة من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه تم ضغط الجدول الزمنى لميكنة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية ومنها تطبيقات تقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة؛ وذلك تمهيدًا لتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية».

وأضاف أنه سيتم بمقتضى هذا البروتوكول، الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، فى إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد، كما سيتم أيضًا الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة بالجهات الحكومية الأخرى فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى.

وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هذا البروتوكول يرتكز على استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى تحديث وميكنة وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، لافتًا إلى التعاون الإيجابى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تتولى تقديم الدعم الفنى لمشروع التحول الرقمى لمصلحة الضرائب العقارية، وميكنة خدماتها؛ لإتاحتها على منصة «مصر الرقمية»، والإسهام الفعَّال أيضًا فى بناء القدرات الرقمية للعاملين.

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