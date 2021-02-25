«الشافعي»: قطاع المقاولات نجح في اختبار تنفيذ مليون وحدة سكنية

كشف الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية ـ أن قطاع المقاولات نجح بالفعل في اختبار المشروعات القومية بداية من تنفيذ المليون وحدة سكنية وكذلك مشروعات الطرق والكباري وغيرها من المشاريع، والتحدي الأبرز الذي يواجه القطاع هو مسألة المستخلصات المتأخرة لدى الجهات المختلفة وتحديات تمويلية لبعض الشركات المتوسطة وأخيرا حجم الطلب.وقال «الشافعي» فى تصريحات لـ«الدستور » إن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود، وكذلك موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبئ أكبر على القطاع، لكنها لابد منها من أجل ضبط البناء العشوائي.وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزالات للمباني المخالفة، فالسوق يشهد تباطؤ، فهذا بالنسبة للبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.وأشار إلى أنه، لابد هنا التطرق إلى مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي لها عدة أهداف وأبعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولا، وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية، ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق.ونوه، أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلب لمثل هذه المبادرات لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق، لافتًا أن القطاع العقاري رغم التراجع فى مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد انتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة بإعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.ولفت أن فكرة استهداف طبقة متوسطي الدخل بوحدات عقارية فكر جيد خاصة وأنها الطبقة التى لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.أعتقد رئيس مركز العاصمة للدراسات أن ما يحتاجه المصريين من عقارات يتخطى 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك إعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، أرقام كبيرة جدا، والجميع يكون لدية نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقاري.