رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:56 م
قيد مجهول
قيد مجهول
دعاء عبد المقصود
طباعة
أطلقت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "قيد مجهول" البوسترات الدعائية والرسمية للعمل من خلال حساباتها الرسمية، حيث يظهر باسل الخياط بطل المسلسل منفردًا في أحد البوسترات، وآخر يظهر به بطل المسلسل عبد المنعم عمايري منفردًا بدوره، أمّا الأخير فيجمع البطليْن سويًا.

ومن المنتظر عرض المسلسل بدايةً من 18 مارس القادم على منصة OSN، ليكون أول مسلسل درامي سوري يُعرض على منصة إلكترونية.

البوسترات.
كانت شركة iProductions قد أطلقت مؤخرًا الإعلان الرسمي للمسلسل على حساباتها الرسمية، وكذلك فعل باسل الخياط على حسابه في إنستجرام، وظهرت لقطان الإعلان مثيرة ومشوّقة، حيث يتألف المسلسل من 8 حلقات تدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق، من بطولة النجميْن السورييْن باسل الخياط وعبد المنعم عمايري، كما يشاركهما في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، على رأسهم إيهاب شعبان، نظلي الرواس، هيا مرعشلي وجيانا عنيد. ومن إخراج السدير مسعود في أول أعماله الدرامية الطويلة، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، وتصوير هيثم حسني.
طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»
طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»
طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»
طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»

موضوعات متعلقة

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة