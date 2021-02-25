طرح البوسترات الدعائية لمسلسل «قيد مجهول»

أطلقت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "قيد مجهول" البوسترات الدعائية والرسمية للعمل من خلال حساباتها الرسمية، حيث يظهر باسل الخياط بطل المسلسل منفردًا في أحد البوسترات، وآخر يظهر به بطل المسلسل عبد المنعم عمايري منفردًا بدوره، أمّا الأخير فيجمع البطليْن سويًا.ومن المنتظر عرض المسلسل بدايةً من 18 مارس القادم على منصة OSN، ليكون أول مسلسل درامي سوري يُعرض على منصة إلكترونية.البوسترات.كانت شركة iProductions قد أطلقت مؤخرًا الإعلان الرسمي للمسلسل على حساباتها الرسمية، وكذلك فعل باسل الخياط على حسابه في إنستجرام، وظهرت لقطان الإعلان مثيرة ومشوّقة، حيث يتألف المسلسل من 8 حلقات تدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق، من بطولة النجميْن السورييْن باسل الخياط وعبد المنعم عمايري، كما يشاركهما في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، على رأسهم إيهاب شعبان، نظلي الرواس، هيا مرعشلي وجيانا عنيد. ومن إخراج السدير مسعود في أول أعماله الدرامية الطويلة، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، وتصوير هيثم حسني.