رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي» تنظم المدرسة الدولية الثالثة في «علم الأطياف»

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:56 م
علم الأطياف
علم الأطياف
إسراء جمال
طباعة
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف، بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم.

وتقوم مدرسة علوم الأطياف بتدريس أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام إلى آخر حسب المشاركين من خلال شراكة بين وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث مع وحدة النانو تكنولوجى، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويشارك في مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.

يذكر أن علم الأطياف هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية وهو يهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا ويعد طيف الرامان من أهم فروع الأطياف الجزيئية والتى تهتم بدراسة التركيب الجزيئية بما له من تخصص في تحليل المواد النانو مترية والمواد البيولوجية والأدوية وغيرها من المركبات المهمة لحياة الإنسان، ويخدم أيضا طيف الرامان في دراسة وتحليل بعض التغيرات البيئية ودراسة طرق تنظيف البيئة المحيطة باستخدام المواد المختلفة سواء كانت مواد طبيعية أو مخلقة.

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال حسين صبور

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة