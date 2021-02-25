«التعليم العالي» تنظم المدرسة الدولية الثالثة في «علم الأطياف»

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف، بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم.وتقوم مدرسة علوم الأطياف بتدريس أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام إلى آخر حسب المشاركين من خلال شراكة بين وحدة الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث مع وحدة النانو تكنولوجى، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.ويشارك في مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.يذكر أن علم الأطياف هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية وهو يهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا ويعد طيف الرامان من أهم فروع الأطياف الجزيئية والتى تهتم بدراسة التركيب الجزيئية بما له من تخصص في تحليل المواد النانو مترية والمواد البيولوجية والأدوية وغيرها من المركبات المهمة لحياة الإنسان، ويخدم أيضا طيف الرامان في دراسة وتحليل بعض التغيرات البيئية ودراسة طرق تنظيف البيئة المحيطة باستخدام المواد المختلفة سواء كانت مواد طبيعية أو مخلقة.