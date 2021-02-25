أسرة رجل الأعمال حسين صبور تؤدي صلاة الجنازة عليه بالتجمع

أدى عدد كبير من أهل رجل الأعمال حسين صبور، الذى وافته المنية اليوم، وعدد من رجال الأعمال وعاملين بشركته صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط جو مليء بالحزن والأسى، وانتقل الجثمان في طريقه الي مثواه الأخير بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.وأعلن المهندس عمر صبور نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».