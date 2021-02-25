الرئيس اللبناني يبحث مع نائب برلماني معالجة أضرار انفجار مرفأ بيروت

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في بعبدا، اليوم الخميس، مع النائب اللبناني أنطوان بانو معالجة الأضرار التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت والمخصصات المالية التي وضعها رئيس الجمهورية لأجل هذه الغاية.وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم، أنه تم خلال اللقاء أيضا استعراض الأوضاع السياسية العامة على الساحة اللبنانية.